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Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yayhalar Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Hayati Dilek'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Dilek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diyabet hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Korucuk'a gönderilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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