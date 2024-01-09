Bir rezillik daha! TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
TikTok'ta canlı yayın açtığı sırada eşi tarafından şiddete uğrayan kadının görüntüleri kısa sürede gündem oldu. O esnada yayını takip edenler "Abi yapma" diyerek duruma tepki gösterdi.
TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada eşiyle tartışmaya başlayan kadın, yayın açıkken şiddete maruz kaldı. Olay sırasında adam kadının boğazına yapışarak ensesinden sıkmaya başladı.
ÇAREYİ KAFA ATMAKTA BULDU
Canının acıdığını söyleyerek adama bırakması için yalvaran kadın kurtulmak için çareyi adama kafa atmakta buldu. Burnuna aldığı darbe sonrası kadını bırakmak zorunda kalan koca, şiddetine sözlü olarak küfürlerle devam etti. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayı canlı yayında izleyen pek çok kişi "Abi yapma" diyerek duruma tepki gösterdi.