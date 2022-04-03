Bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Haberler

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Bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 22'ye yükseldi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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