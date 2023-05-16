Bir haftalık uyuşturucu operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 68 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 68 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir haftada yaptığı 59 denetim ve uygulamada 68 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 48'i serbest bırakıldı, bir kişi adliyeye sevk edildi, 8'ine ise serbest yargılama kararı verildi. Yapılan uygulama ve operasyonda 303 gram metamfetamin, 745 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 kilo 601 gram esrar, 7 sentetik ecza, 1 gram kokain, 3 ecstasy, 3 kök kenevir bitkisi, 1 sentetik ecza, 15 gram skunk, 655 gram bonzai, 10 gram eroin, 3 bin 520 TL, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 7 fişek ele geçirildi. - KOCAELİ