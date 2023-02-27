Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir haftada onlarca silah ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bir haftada onlarca silah ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir haftada 20 tabancanın yanı sıra 24 kesici ve delici alete el konuldu.

Kocaeli'de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir haftada 20 tabancanın yanı sıra 24 kesici ve delici alete el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda onlarca silah ele geçirdi. 20 ila 26 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 20 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile 24 kesici ve delici alete el konuldu. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title