Bir haftada 42 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı - Haberler

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Bir haftada 42 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir haftada 42 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Adıyaman'da, son bir hafta içerisinde 42 şahsa uyuşturucu olaylarından işlem yapıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, son bir hafta içerisinde 42 şahsa uyuşturucu olaylarından işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan 33 farklı çalışma kapsamında 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Polis ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 284,61 gram metamfetamin, 66,03 gram eroin, 7,96 gram, sentetik kannabinoid, 3,46 gram esrar ve 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Bir haftada 42 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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