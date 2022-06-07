Bir gün önce eşyaları aşağı attığı balkondan sabah düşerek öldü... O anlar kamerada - Haberler

Bir gün önce eşyaları aşağı attığı balkondan sabah düşerek öldü... O anlar kamerada

Kadının 4. kattan düşme anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da dün bunalıma girip eşyalarını aşağı atan, balkonda yaktığı ateşin yanında hiçbir şey olmamış gibi masada oturmaya devam eden kadın, bugün sabah saatlerinde 4. katın balkonundan düşerek feci şekilde can verdi. Olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 05.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. 44 yaşındaki Müge Akıllı'yı yerde hareketsiz olarak gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından kontrol edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kadının aşağıya düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla beton zemine çakılan kadının hareketsiz kaldığı görüldü.

Ceset ise nöbetçi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgi incelemesi devam ediyor.

Dün ateş yakıp eşyaları dışarı atmıştı

Diğer taraftan ölen kadının dün balkonda küçük bir ateş yakıp daha sonra evinde bulunan eşyaları aşağı atan kadın olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından itfaiye merdivenleri ile balkona çıkılarak alınan kadın sağlık çalışanları tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmış daha sonra da taburcu olduğu öğrenilmişti.