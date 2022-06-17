Bir gün önce başlayan kavganın sabahında kan döküldü: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir gün önce başlayan kavganın sabahında kan döküldü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bir gün önce başlayan kavganın sabahında kan döküldü: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir gün önce başlayan kavganın sabahında kan döküldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir gün önce başlayan kavganın sabahında kan döküldü.

Olay, Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 Haziran 2022 Perşembe günü komşu olan çocukların küfürleşme nedeniyle yaptığı kavgaya babalar M.A. ile R.K. katıldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden bitirildi.

Bugün sabah saat 06.00'da iş yerini açan M.A.'ya tabancayla ateş edildi. 5 kurşun isabet eden M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis yaptığı çalışmada, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title