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Bir grup STK üyesinden, LGBT yürüyüşüne protesto

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir grup STK üyesinden, LGBT yürüyüşüne protesto

Ankara'da bir grup Sivil Toplum Kuruluşu üyesi, LGBT yürüyüşünü protesto etti.

Ankara'da bir grup Sivil Toplum Kuruluşu üyesi, LGBT yürüyüşünü protesto etti.

Haziran ayının son haftasında yapılan "Onur Haftası" çerçevesinde önce İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de yürüyüş yapan LGBT üyesi bireyler, aynı yürüyüşün Ankara'da da yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine Ankara Hacı Bayram Veli Cami önünde toplanan bir grup STK üyesi, "Onur Yürüyüşü' etkinliklerine ve yapılması planlanan etkinliklere karşı 'Gençliğimiz üzerinde oynanan küçük çaplı organizasyonlara müsaade etmeyeceğiz' diyerek protesto düzenledi. Grup tarafından yapılan ortak açıklamada "Biz bu zalimane döngünün içine zorla çekilmiş olan insanlara sesleniyoruz. Gelin önce nefsinizi, kalbinizi ve imanınızı kurtarın; bizleri bu gayretinizde yanınızda destekçi olarak bulacaksınız. Yok eğer bu ifsat projesinin, insanı aşağılık kılan bu sürecin gönüllü bir unsuru iseniz; mübarek beldelerimizi kirletmenize, gençlerimize musallat olmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara LGBT 3. Sayfa Haberler

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