Bir gencin 3'üncü kattan atılarak öldürülmesiyle ilgili davada ikinci duruşma: Korkmayın 'Beni taciz etti' deriz

Eskişehir'de 26 yaşındaki genci bir binanın üçüncü katından aşağı atarak öldürdükleri ve 1 kişiyi öldüresiye darp ettikleri iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde maktul Gökhan Kısacık'ı 'kasten öldürme', Sırrı S.'yi (61) ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan sanıklar Emine B., Mert E. ve Mesut T. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya 3 sanık tarafından öldüresiye darp edildiğini iddia eden müşteki Sırrı S. ilk kez katıldı.

"Beni çok kötü dövdükleri için yerden kalkamadım, bu kez maktule saldırmaya başladılar"

Mahkemede ilk kez ifade veren müşteki Sırrı S., sanıkların kendisinden sonra maktulü de darp ettiklerini söyleyerek, "Sanıklardan Mesut'u tanıyorum, diğerlerini tanımam. Kendisinden 10 bin lira borç almıştım. Olay tarihinden 2 gün önce 12 bin lira olarak geri ödedim. Ben dernek lokali çalıştırıyordum. Mesut'tan borç aldıktan sonra Mesut beni sıklıkla arayıp huzuruz etmeye başladı. İşletmiş olduğum lokale gelip bağırıp çağırıyordu, müşterileri rahatsız ediyordu. Mesut'a herhangi bir borcum da kalmamıştı. Maktul Gökhan benim evladım gibiydi. Olay akşamı maktulle bir mekanda oturup alkol aldık. Sonra lokale geçtik. O gün kimse yokken kapı zili çalınca maktul kapıyı açtı. İçeriye huzurdaki sanıklar girdi. Sanık Mert, girer girmez tornavidaya benzer bir aletle bana saldırdı. Sonra da Mesut saldırdı. Sanık Emine de diğer sanıklara 'korkmayın beni taciz etti' deriz şeklinde konuşuyordu. Bir ara Emine de bana tekme attı. Sanıklar bana birlikte saldırınca ne olduğunu anlayamadım ve bir şey yapamadım. Maktul 'yapmayın etmeyin' diye bağırdı ama dinlemediler. Beni çok kötü dövdükleri için yerimden dahi kalkamadım. Bu kez sanıklar Mert ve Emine maktule saldırmaya başladılar. Yarı baygın olduğum için sadece sesleri duyuyordum. Sadece sanık Emine'nin 'çocuk düştü' şeklinde söylemesini hatırlıyorum. Sonra masanın üstünde bulunan bana ait telefonu Emine'nin elinde gördüm. Çıkıp gittiler. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Suç isnadını reddeden sanıklar Emine B., Mert E. ve Mesut T., maktulün kendisinin pencereden atladığını ve Sırrı S.'yi de öldürme kasıtlarının bulunmadığını ileri sürdüler.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Geçen yıl Haziran ayında İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'taki bir apartmanda Sırrı S. (61) ve Gökhan Kısacık (26) ile Emine B. (28), Mert E. (27) ve Mesut T. (36) arasında 'alacak-verecek' meselesinden kavga çıktı. Olayda, iddiaya göre Gökhan Kısacık ve Sırrı S. darp edildi. Akabinde şüpheliler, Gökhan Kısacık'ı binanın 3'üncü katındaki pencereden aşağı atıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Kısacık hayatını kaybetmişti. Darp neticesinde yaralanan Sırrı S. ise tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler Emine B., Mert E. ile Mesut T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ESKİŞEHİR