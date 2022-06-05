Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı - Haberler

Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı İzmir'de elinde silahla kuyumcuyu soymaya gelen bir kişi, kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkup kaçtı. Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı İZMİR - İzmir'de elinde silahla kuyumcuyu soymaya gelen bir kişi, kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkup kaçtı. O anlar, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 3 Haziran Cuma günü meydana geldi. Saat 14.25 sıralarında, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen motosiklet kasklı ve silahlı şüpheli iddialara göre, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibi kadından elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi. Olay anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, kuyumcunun soğukkanlılıkla cep telefonuna sarılması sonucu, şüpheli korkup kaçarken soygun ise teşebbüste kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir 3. Sayfa Haberler

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