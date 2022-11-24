Bir garip kaza...Kadın öğretmenlerin ' Öğretmenler Günü Kahvaltısı' kabusa döndü

Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kadının bulunduğu otomobil otoparktan aşağı uçtu, dik bir şekilde kaldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde 2'si öğretmen 3 kişinin bulunduğu otomobil, Öğretmenler Günü nedeniyle geldiği kafenin otoparkından caminin bahçesine uçtu. Kazada öğretmenler yaralanırken, otomobilde dik bir şekilde kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde meydana gelen olayda, öğretmenler Melek Ö., Feray A. ve kızı Damla A. Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltı yapmak için sokak üzerinde bulunan bir kafeye geldi. Melek Ö. yönetimindeki 38 AFC 873 plakalı otomobil burada, otoparka geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak aşağı uçtu. Cami ile duvar arasında düşen otomobil dik bir şekilde kalırken, öğretmenlerde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.