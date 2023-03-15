Bir evden 5 cenaze çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sağanak yağı sonrası evleri sel suları basan 5 kişilik yabancı uyruklu aile hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sel felaketi yaşandı. Şehrin birçok noktasında sel suları altında kalan hastane, ev, işyeri, köprü, cadde ve sokaklarda su tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir evden 5 ceset çıktı

Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde 8 kişinin yaşadığı Yavuz 12 Apartmanının bodrum katındaki daireyi de sel suları bastı. 3 kişinin çevredekiler tarafından kurtarıldığı dairede, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş'in cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.