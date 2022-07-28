Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı

Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı

Gaziantep'te illegal yollarla ülkeye giren ve bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı.

 - Güncelleme:

Gaziantep'te illegal yollarla ülkeye giren ve bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı. Yabancı uyruklu şahısları evde zorla tuttuğu tespit edilerek yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yurt dışından illegal yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 3 şahsın Gaziantep'te bir ikamette zorla tutulduğunu tespit etti. Tespitler sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon sonucunda ikamette zorla tutulan şahıslar kurtarıldı. Göçmenleri ikamette zorla tuttuğu tespit edilen M.Ö. ve E.E.Ö. isimli 2 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.E.Ö. tutuklandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Göçmen 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title