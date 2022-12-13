Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir çocuk annesi olan 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir çocuk annesi olan 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kafiye Akman (37), çalıştığı işyerine gitmeyince yakın arkadaşları telefonla aradı. Akman'ın telefona yanıt vermemesi üzerine bu kez iş yeri arkadaşları evine gitti. Çalan kapının açılmaması üzerine şüphelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiğinde Akman'ın yerde hareketsiz halde durduğunu gördü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeninde her hangi bir yara ve morluk bulunmayan Akman'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Vücudunda tümör olduğu öğrenilen Akman'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title