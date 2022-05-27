Bir çanta dolusu tesisat malzemesi ile polise yakalandı - Haberler

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Bir çanta dolusu tesisat malzemesi ile polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir çanta dolusu tesisat malzemesi ile polise yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çanta dolusu armatür ve vana ile yalanan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çanta dolusu armatür ve vana ile yalanan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanırken, tesisat malzemeleri sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'da daha öncesinde işlediği hırsızlık suçları sebebiyle poliçe tanınan A.K., Yenimescit Mahallesi'nde elinde bir çanta ile taksiye binerken polis tarafından fark edildi. Şüphe üzerine durdurulan şahıstan çantasını açması istenilirken, kontroller sırasında çantadan 3 bin lira değerinde doğal gaz armatürü ve kalorifer vanası çıktı.

Polis tarafından yakalanan A.K., Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Çanta içinden çıkan malzemeler ise yapılan çevre araştırması sonucu bulunan sahibine teslim edildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Haberler

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