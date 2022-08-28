Bir aylık çifti trafik kazası ayırdı Kocasını trafik kazasında kaybetti bir dakika dahi yanından ayrılmadı Otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, sürücüsü öldüKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı.

Bir aylık çifti trafik kazası ayırdı

Kocasını trafik kazasında kaybetti bir dakika dahi yanından ayrılmadı

Otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan genç kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, sabah saat 05: 10'da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobil sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen sürücüsünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

Kocasının yakında ağıtlar yakan geçi kadın, "Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu" dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.