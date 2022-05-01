Bir ay önce evi, şimdi de imalathanesi yandı...Yanan evden "Sana 40 liraya firik sattırmam, her sezon fiyatta ortalığı karıştırma" yazılı not çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir ay önce evinde yangın çıkan şahsın bu kez de tarhana imalathanesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Ayakçıloluk mevkiindeki bir tarhana imalathanesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tarhanalar ile tarhana yapımında kullanılan çığ ve bazı malzemeler yandı. Yanan tarhana imalathanesinin geçtiğimiz ay evinde yangın çıkan Mesut Küçükçakır'a ait olduğu ve Küçükçakır'ın evindeki yangında "Sana 40 liraya firik sattırmam, her sezon fiyatta ortalığı karıştırma" yazılı not bulduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.