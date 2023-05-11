Bir araca 12 kaçak göçmen sığdırmışlar: 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da ülkeye kaçak yollarla 22 göçmeni sokan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin araca 12 kaçak göçmeni sığdırdığı görüntülere de yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle şüpheliler Enes H. (31), Saef A. (33) ve Qias A'yı (38) takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı iki otomobil ve bir hafif ticari aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki İncirlik Park Alanı'nda durdurup incelemede bulundu. Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 22 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Bunun üzerine düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şoförlerin, yabancı uyruklu kişileri Şanlıurfa'dan araçlarına alıp İstanbul'a götürmek istediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 sürücü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden Saef A'nın kullandığı araçta ise 12 kaçak göçmenin çıkması dikkat çekti. Otomobildeki kaçak göçmenler de görüntülendi. - ADANA