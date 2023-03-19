Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda dikkatsizliğin beraberinde getirdiği ve 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiftlik Mahallesi girişi mevkiinde dün meydana gelen kazada, iddiaya göre kontrolsüz şekilde ana yola girmek için hareket eden 81 ACP 115 plakalı Tofaş marka otomobile, 54 AR 868 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 54 AR 868 plakalı otomobil, 54 S 0139 plakalı minibüse çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar G.D. ve T.E. hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 81 ACP 115 plakalı Tofaş marka otomobilin kontrolsüz ana yola çıktığı esnada 54 AR 868 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpması ve ardından kontrolden çıkan otomobilin minibüse çarpması yer alıyor. - SAKARYA