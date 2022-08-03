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Bir anda ortadan kayboldu, her yerde aranıyor

Bir anda ortadan kayboldu, her yerde aranıyor

Sivas'ta kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

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Sivas'ta kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay dün Serpincik köyü civarında meydana geldi. Diyarbakır'dan ailesi ile birlikte çobanlık yapmaya gelen 13 yaşındaki Mehmet Demir, bir anda ortadan kayboldu. Ailesi çevrede arama yapılsa da çocuklarına bir türlü ulaşamadı. Durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bu sabah arama çalışmaları başlatıldı. Serpincik köyü civarında AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Her yer didik didik aranıyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Demir Diyarbakır Jandarma Sivas 3. Sayfa Haberler

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