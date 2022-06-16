Bir ailenin yok olduğu kazada ölü sayısı 4'de yükseldi

Aynı aileden 3 kişinin öldü kazada ağır yaralanan Muhammed, yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu evli çiftin ve babalarının öldüğü kazada, hastanede tedavisi devam eden Muhammet Tuncer'de 4 gün sonra hayatını kaybetti. Ölü sayısının 4'de yükseldiği kazada 1 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Denizli-Muğla Karayolu'nda 12 Haziran 2022 Pazar günü meydana gelen kazada, Baver F. idaresindeki 35 ZK 786 plakalı tır, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer hakimiyetindeki 20 DD 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, yolcu konumundaki babası Mehmet Tuncer ve hastaneye kaldırılan eşi Filiz Tuncer hayatını kaybetti, sürücünün kardeşleri Muhammet Tuncer ve İsmail Tuncer ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan 4 gün sonra acı haber geldi. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi İsmail Tuncer'in ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.