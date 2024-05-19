Binlerce sentetik hapla yakalanan zehir taciri tutuklandı

İzmir Konak'ta, Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından durdurulan zehir tacirinin elindeki poşetin içerisinden 2 bin 688 adet sentetik hap çıktı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konak İlce Emniyet Müdürlüğü Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, devriye görevlerini ifa ederken şüpheli C.C (42) isimli şahsı durdurdu. Elindeki poşetten 2 bin 688 adet sentetik hap çıkan kişi, ekiplerce gözaltına alındı. Polis merkezi amirliğine götürülerek ifadesi alınan C.C., buradaki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. - İZMİR