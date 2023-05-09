Binlerce kitabı çalarak geri dönüşüm tesisine satan şüpheliler suçüstü yakalandı

Elazığ'da bir yayınevinin deposuna giren hırsızlar güpegündüz pikaba yükledikleri binlerce kitabı geri dönüşüm tesisine sattı. Yayınevi yetkilisinin fark edip haber vermesi sonucu 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından tekrar hırsızlığa geldikleri sırada suçüstü yakalandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şüpheli, bir yayınevi tarafından depo olarak kullanılan evi fark etti. Keşif yaptıktan sonra güpegündüz içeri giren hırsızlar 2 oda dolusu binlerce kitabı çaldı. Hırsızlar, pikaba yükledikleri kitapları geri dönüşüm merkezlerine götürerek sattı. Yaklaşık 3 gün süren soygunu son gün fark eden yayınevi yetkilisi Şener Bulut, polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi tekrar hırsızlığa geldikleri sırada suçüstü yaparak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konu hakkında bilgi veren Şener Bulut, "Olay beni çok üzdü. Ticari bir amaçtan ziyade şehrin kültürüne önemli bir katkıda bulunan binlerce kitap kullanılamaz hale geldi. Kitaplarımız dünyanın en büyük üniversitelerinin arşivlerinde yer alıyor. Yüze yakın kitap yayınlamıştık, Bugün çok üzüldüm. Bahçenin duvarından girmişler. Tahmin ediyorum 2 bin yada 3 bin kitap alınmış. 2 pikap doldurup götürmüşler. Alınan kitaplar Elazığ kültürünün olduğu kitaplardı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi. - ELAZIĞ