Binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Sivas'ta yapılan operasyonlardan 128 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla operasyon düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda; bir iş yeri ve eklentilerinde ve iki depo mahiyetinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 128 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron (sigara), 232 kilogram açık kıyılmış tütün, 25 bin 400 adet boş makaron, 18,5 kilogram açık nargile tütünü, 7 kilogram paketlenmiş TAPDK bandrlolsüz tütün, 8 adet mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 adet elektrikli ve kompresörlü sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilişkin bir şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS