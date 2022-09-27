Binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla binlerce gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla binlerce gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit'te 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreste yapılan baskında 15 bin 800 gümrük kaçağı makaron, 89 bin 600 içi tütün dolu makaron, 22 kilogram kıyılmış tütün, 140 paket kaçak sigara ve 2 bin adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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