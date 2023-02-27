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Binlerce cinsel içerikli ürünle yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Binlerce cinsel içerikli ürünle yakalandılar

Denizli'de yapılan kaçak eşya operasyonları çerçevesinde yakalanan 2 şüpheliden, binlerce cinsel içerikli ürün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de yapılan kaçak eşya operasyonları çerçevesinde yakalanan 2 şüpheliden, binlerce cinsel içerikli ürün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de son bir haftada eşya kaçakçılığı suçunun önlenmesi amacıyla ekipler düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasının ardından adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon ve aramalarda; 5 bin 270 adet cinsel içerikli ürün, 61 adet elektronik sigara, 2 adet kaçak cep telefonu ve şarj aleti ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

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