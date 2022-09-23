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Binlerce araç kontrol edildi, sürücülere ceza yağdı

3. Sayfa Haberleri

Binlerce araç kontrol edildi, sürücülere ceza yağdı

Düzce'de trafik polislerinin 1 haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 4 bin 567 araç kontrol edildi, 316 bin 188 TL para cezası uygulandı.

Düzce'de trafik polislerinin 1 haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 4 bin 567 araç kontrol edildi, 316 bin 188 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafik denetimlerini sıkılaştırdı. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak isteyen ekipler, şok denetimler gerçekleştirdi. 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 4 bin 567 araç denetimden geçirildi. 211 araç trafikten men edilirken, 19 aranan şahıs yakalandı. Toplamda 814 araca cezai işlem uygulanırken, cezaların toplamı 316 bin 188 TL oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

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