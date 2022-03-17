Bingöl Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Bingöl Valiliği, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı art niyetli kişilerin, Valimiz Kadir Ekinci'nin ve Valiliğimizin ismini kullanarak telefonla aradıkları iş adamları ve vatandaşlarımızdan 'solunum cihazı, tekerlekli sandalye' gibi çeşitli gerekçeler uydurarak para talep ettiklerini ve dolandırıcılık girişiminde bulunduklarını üzülerek duymaktayız. Vatandaşlarımızın bu taleplere itibar etmemeleri ve bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini haberdar etmeleri önem arz etmektedir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa