Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kene ısırmasından dolayı 1 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir kişi, kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. 67 yaşındaki H.K. isimli şahıs, tedavi amaçlı Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kene ısırmasından dolayı 1 kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgilere göre olay, Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü köyünde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan 67 yaşındaki H.K. isimli şahıs, Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) başvurdu. Burada yapılan tedavilerde H.K.'yi kenenin ısırdığı tespit edildi. Tedavi amaçlı Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan H.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
H.K.'nin naaşı, Yedisu ilçesinde defnedildi. - BİNGÖL