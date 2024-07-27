Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki korkutan deprem, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedilirken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Karlıova'da meydana gelen deprem birçok iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem sırasında bir iş yerinin dışında oturan vatandaşın, sarsıntı esnasında binanın önünden koşarak uzaklaştığı görülüyor. - BİNGÖL