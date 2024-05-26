Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yüzeyde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı belirtildi.
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10: 49'da merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL