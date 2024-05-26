Üye Girişi
Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yüzeyde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı belirtildi.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10: 49'da merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karlıova Deprem Bingöl Deprem Doğal Afet Acil Durum 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu

 Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

 Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

 Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title