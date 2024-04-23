Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 13.36'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL