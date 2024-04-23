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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 13.36'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 13.36'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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