Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 13.36'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 13.36'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL