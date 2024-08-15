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Bingöl'ün Genç ilçesinde tır köprüde yan yattı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir tır kontrolden çıkarak köprüde yan yattı. Yanmaya başlayan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sonucunda köprü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kontrolden çıkar tır köprüde yan yattı. Yanmaya başlayan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre kaza, Genç-Diyarbakır yolundaki köprüde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 81 EZ 132 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından yan yattı. Kaza yapan tır alev almaya başlayınca, bölgeye yakın olan itfaiye ekipleri yanan tırı kısa sürede söndürdü. Geçici olarak trafiğe kapatılan köprü, tır kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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