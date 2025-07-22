Bingöl'ün Genç İlçesinde Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı

Bingöl'ün Genç İlçesinde Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde park halindeki araç alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Santral Sokak'ta yaşandı. Park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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