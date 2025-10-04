Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahelesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dedebağı köyü kırsalında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL