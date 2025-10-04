Haberler

Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Dedebağı köyü kırsalında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahelesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dedebağı köyü kırsalında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
