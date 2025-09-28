Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinile bilgiye göre, Genç ilçesi Çamlık mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından alevlerin çevredeki ormanlık alanlara sıçraması engellendi ve yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - BİNGÖL