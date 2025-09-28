Haberler

Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü, ancak ekiplerin çalışmalarıyla çevredeki ormanlara sıçraması engellendi.

Edinile bilgiye göre, Genç ilçesi Çamlık mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından alevlerin çevredeki ormanlık alanlara sıçraması engellendi ve yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
