Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yayla köyü mevkisinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Genç'e bağlı Yayla köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa