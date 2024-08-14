Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Genç ilçesi Servi bölgesinin 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 50 DT 264 plakalı kamyon ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan 2 kişi itfaiyenin desteğiyle çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL