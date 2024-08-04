Bingöl-Sancak karayolunda otomobil dereye yuvarlandı, 5 kişi yaralandı

Bingöl-Sancak karayolunda kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Sancak Karayolu'nun kadran deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AP 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL