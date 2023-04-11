Bingöl merkezli iki ilde 'kökünü kurutma operasyonu': 15 gözaltı

Bingöl merkezli iki ilde düzenlenen 'kökünü kurutma operasyonu' çerçevesinde 15 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bingöl merkezli iki ilde düzenlenen 'kökünü kurutma operasyonu' çerçevesinde 15 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bingöl Genç merkezli operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Söz konusu soruşturma dosyası kapsamında, gerekli çalışmalar tamamlanarak Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl ve Antalya ilinde faaliyet gösteren 43 şüpheliye yönelik kökünü kurutma operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon ve ara yakalamalar neticesinde toplamda 2 kilo 473 gram toz esrar, 21 kilo 865 gram kubar esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 18 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet 7.62 fişek, 1 adet terazi, 14 adet cep telefonu, 17 adet sim kart ele geçirilerek 16 hedef şüphelinin 15'i yakalanarak gözaltına alınmış olup, 1 şüphelinin yakalama çalışmalarına titizlikle devam edilmektedir" denildi. - BİNGÖL