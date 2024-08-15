Bingöl merkezde kontrolden çıkan otomobil yanarak kül oldu

Bingöl merkezde kontrolden çıkan otomobil, kazanın ardından yanarak kül oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, merkez Çapakçur deresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 ACF 492 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Ağaçlara çarparak duran otomobil, kazanın ardından yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü ancak otomobil tamamen küle döndü. Kaza nedeniyle hafif yaralanan iki kişi ise tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BİNGÖL