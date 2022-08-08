Bingöl haberleri: Traktörle kaza yapan genç kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde serada çalıştığı esnada kullandığı traktörle sera demirlerine çarpan araç sürücüsü genç kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte, kendi bahçelerinde serada çalışan Nalin Uçkun (23), kullandığı 35 UAN 25 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle bahçedeki sera demirlerine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Uçkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk annesi genç kadının cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Genç kadının ölüm haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR