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Denizde yüzerken yorgun düşen vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi

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Denizde yüzerken yorgun düşen vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi Samsun'da bir kişi serinlemek için girdiği denizde dalgaların etkisiyle kıyıya gelemeyince boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde yüzerken yorgun düşen vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi

SAMSUN - Samsun'da bir kişi serinlemek için girdiği denizde dalgaların etkisiyle kıyıya gelemeyince boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi Golf Sahası yanındaki sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş denize girdikten kısa süre sonra akıntıya kapılarak denizden uzaklaşmaya başladı. Daha sonra kıyıya gelemeyen vatandaş rüzgarın etkisiyle daha da hırçınlaşan dalgalarla mücadele etti. Bir süre sonra yorgun düşen genci sahil güvenlik botu kurtardı.

Ambulansta müdahale edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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