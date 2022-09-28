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Bingöl haberleri... Bingöl'de yavru kediler telef edildi

3. Sayfa Haberleri

Bingöl haberleri... Bingöl'de yavru kediler telef edildi

Bingöl 3. sayfa haberine göre Bingöl'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yavru kediler telef edildi.

Bingöl'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yavru kediler telef edildi.

Merkeze bağlı İnalı Mahallesi'nde bir vatandaş kötü kokuların geldiği noktaya gitti. Gittiği yerde birkaç yavru kedi ölüsü ile karşılaşan şahıs, durumu kayda aldı. Yavruların kim yada kimlerce telef edildiği bilinmiyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bingöl 3. Sayfa Haberler

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