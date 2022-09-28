Bingöl haberleri... Bingöl'de yavru kediler telef edildi
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Bingöl 3. sayfa haberine göre Bingöl'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yavru kediler telef edildi.
Bingöl'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yavru kediler telef edildi.
Merkeze bağlı İnalı Mahallesi'nde bir vatandaş kötü kokuların geldiği noktaya gitti. Gittiği yerde birkaç yavru kedi ölüsü ile karşılaşan şahıs, durumu kayda aldı. Yavruların kim yada kimlerce telef edildiği bilinmiyor. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa