Bingöl haberleri: Bingöl'de otomobil takla attı: 1 yaralı Bingöl haberler... Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay, öğlen saatlerinde Bingöl-Genç yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çayağzı rampasında takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Bingöl 3. Sayfa Haberler

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