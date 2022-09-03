Bingöl haberleri | Bingöl'de otluk alanda yangın

Bingöl habere göre Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Akımlı köyü kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Akımlı köyü kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye karadan ulaşımın olmaması nedeni ile yangına helikopterle müdahale ediliyor.

Sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Yedisu ilçesi Akımlı köyü kırsal alanında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine karadan ulaşım olmaması nedeniyle Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, helikopter ile havadan müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramasını önledi.

Yangın tamamen söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL