Haber : Bingöl haberleri | Attan düşen genç kadın ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl haberleri | Attan düşen genç kadın ağır yaralandı

 - Güncelleme:
Bingöl haberleri | Attan düşen genç kadın ağır yaralandı

Bingöl haber: Tatil için Hollanda'dan memleketi Sivas'a gelen genç kadın, attan düşerek ağır yaralandı.

Tatil için Hollanda'dan memleketi Sivas'a gelen genç kadın, attan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay şehir merkezinde bulunan bir at çiftliğinde yaşandı. 34 yaşındaki Rümeysa Konuksever bindiği atı sırtından düşerek yaralandı. Düşünce kafasını çarparak ağır yaralanan kadın, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen Konuksever'in Hollanda'da ikamet ettiği ve tatil için memleketi Sivas'a geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hollanda Tatil Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title