Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl haberleri... Amasya'da genç mühendis işyerinde ölü bulundu

Bingöl haberleri... Amasya'da genç mühendis işyerinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Bingöl haberi: Amasya'da elektrik mühendisi Oğuzhan Alkan (35), işyerinde ölü bulundu.

Amasya'da elektrik mühendisi Oğuzhan Alkan (35), işyerinde ölü bulundu.

Alkan'dan geç saatlere kadar haber alamayan yakınları 55 Evler Mahallesindeki işyerinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen 112 acil sağlık görevlileri vefat ettiğini belirledi. Polis ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Ön incelemede şahsın vücudunda herhangi bir darp cebir ve yaralanma izine rastlanmadığı ve kalp krizi sonrası öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

MHP il yönetim kurulu üyesi olan Alkan için Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve parti yöneticileri de başsağlığı mesajı yayınladı. Genç mühendis bugün defnedilecek. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title