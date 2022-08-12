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Bingöl haberleri: 3 gündür kayıp olan genç kız bulundu

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Bingöl haberleri: 3 gündür kayıp olan genç kız bulundu

Bingöl 3. sayfa haberine göre Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki genç kız polis ekipleri tarafından bulundu.

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki genç kız polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay, 10 Ağustos günü İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Melike Akarsu, öğrenci kartı ve çantasıyla evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Anne ve babanın kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri Melike'yi bulmak için çalışma başlattı. Genç kızın bugün saat 18.00 sıralarında polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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